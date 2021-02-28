Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе на МКС

Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер в воскресенье, 28 февраля, успешно завершили подготовительные работы в открытом космосе, которые длились более чем семь часов, и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter.

«Проходит повторная герметизация, сегодняшний выход в открытый космос официально завершился в 13:16 ET (21:16 мск). Выход в открытый космос Виктора Гловера и Кейт Рубинс длился семь часов четыре минуты», — говорится в сообщении.

Снаружи МКС астронавты подготовили основания для предстоящей установки новых солнечных батарей на станции.

«Имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа, как и ожидалось, поскольку они были рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года, они обеспечивали станцию энергией более 20 лет», — отметили в NASA.

Новые батареи, как ожидается, будут установлены позже в этом году. Для обоих астронавтов это уже третий выход в космос за карьеру.

Ожидается, что Рубинс продолжит работу в открытом космосе 5 марта. Ее напарником будет японский астронавт Соити Ногути.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которая прибыла на МКС на борту корабля «Союз МС-17», а также из прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.