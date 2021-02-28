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Большунов отреагировал на третье место в командном спринте на ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал поражение в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Спортсмен признался, что сильно расстроился третьим местом в соревновании. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 28 февраля.

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«Когда есть стопроцентная возможность обыграть сборную Норвегии, сильнейшую в спринте команду, и когда это не получается, то это сильное расстройство для меня. Сегодня был шанс», — привели его слова на портале «Спорт-Экспресс».

Большунов выступал вместе с Глебом Ретивым. Первыми пришли норвежцы, а вторыми — финны.

«Еще семь дней назад я реально не думал, что могу бежать еще гонки, потому что приболел, простудился, были сопли, слезы, всё вместе. 19 февраля я еще не тренировался и думал, что хотя бы к последним гонкам чемпионата мира как-то подготовиться и выступить. Но уже показывал результат с первого дня, пока нормально всё идет. Иногда нужно остановиться», — добавил Большунов.

В этот же день стало известно, что Большунов и Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте, а женская российская команда, которую представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева, в командном спринте прибыла четвертой.

Чемпионат мира завершится 7 марта.

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