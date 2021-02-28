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Подозреваемых в убийстве в Нижегородской области разыскивают в Подмосковье

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Полиция разыскивает в Подмосковье подозреваемого в убийстве четырех человек. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, подозреваемый выехал на автомобиле Kia из города Кудьма Нижегородской области. Иномарка проезжала из Дмитрова по направлению к столице.

Отмечается, что в машине могут находиться несколько человек, вооруженные холодным оружием. Обстоятельства преступления выясняются.

По предварительной информации, убийство произошло в Нижегородской области. В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт убийства, однако подробности не уточнили.

По предварительной информации, злоумышленник совершил убийство четырех человек в поселке Кудьма. Среди жертв есть ребенок. По данным телеканала, в преступлении подозревается гражданин Армении. Официальная информация пока отсутствует.

В этот же день московские полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве 83-летней свекрови. Сообщалось, что подозреваемая женщина 1969 года рождения полностью признала свою вину в ходе допроса. Ей было предъявлено обвинение.

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