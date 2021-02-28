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Синоптик пообещал москвичам теплый май

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В Москве в мае будет на 1-2,5 градуса теплее нормы. Согласно прогнозу, уже первого мая установится теплая погода. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы. Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ», — сказал синоптик «РИА Новости».

Он отметил, что в апреле температура будет на пару градусов теплее нормы.

В этот же день Тишковец рассказал, когда начнут таять сугробы в Москве. По словам синоптика, сугробы начнут таять к середине марта. Он добавил, что первый весенний месяц будет чуть теплее нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик уточнила, что в марте еще может пойти снег.

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