Синоптик пообещал москвичам теплый май

В Москве в мае будет на 1-2,5 градуса теплее нормы. Согласно прогнозу, уже первого мая установится теплая погода. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май тоже не подкачает, среднемесячная температура воздуха на 1-2,5 градуса теплее положенного, в осадкомеры небесной влаги попадет в пределах нормы. Кстати, и Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начал полевых работ», — сказал синоптик «РИА Новости».

Он отметил, что в апреле температура будет на пару градусов теплее нормы.

В этот же день Тишковец рассказал, когда начнут таять сугробы в Москве. По словам синоптика, сугробы начнут таять к середине марта. Он добавил, что первый весенний месяц будет чуть теплее нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик уточнила, что в марте еще может пойти снег.