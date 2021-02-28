Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС
Мир
Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»
Экономика
В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
Общество
Скончался математик и программист Иосиф Романовский
Мир
В правящей партии Армении указали на основание для импичмента президента
Общество
Авиакомпании выступили за сокращение отпуска пилотам
Происшествия
Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области
Политика
Депутат Госдумы от Крыма оценил «сказочные выдумки» Порошенко
Мир
Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане

В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека отравились угарным газом в квартире дома на улице Гагарина в Казани. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«В 12:40 28 февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан от старшего врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в квартире по адресу: Казань, Ново-Савиновский район, улица Гагарина, дом 35», — следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что пострадали 31-летняя женщина и двое детей. Их отвезли в больницу. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится проверка причин и обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной отравления угарным газом могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Накануне 27 февраля три человека погибли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Сергиевск в Самарской области. Следствие полагает, что погибшие отравились из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021