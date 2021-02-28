В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом

Три человека отравились угарным газом в квартире дома на улице Гагарина в Казани. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«В 12:40 28 февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан от старшего врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в квартире по адресу: Казань, Ново-Савиновский район, улица Гагарина, дом 35», — следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что пострадали 31-летняя женщина и двое детей. Их отвезли в больницу. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится проверка причин и обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной отравления угарным газом могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Накануне 27 февраля три человека погибли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Сергиевск в Самарской области. Следствие полагает, что погибшие отравились из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.