Восемь автомобилей устроили опасное вождение в Москве и перекрыли движение на шоссе

Восемь автомобилей на Варшавском шоссе в Москве устроили опасные маневры на дороге, а затем перекрыли движение. Нарушителей привлекут к ответственности. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«Сегодня в 15:30 на Варшавском шоссе, 95, с. 2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. Все материалы ЦОДД передаст в московское ГАИ, а нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной», — говорится в сообщении.

В сообщении приведены марки и номера автомобилей нарушителей. Согласно данным дептранса, в опасном вождении приняли участие три Kia, два Mercedes, а также Ford, Nissan и Jaguar.

«Такая езда на дорогах — абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя», — подвела итог пресс-служба.

В начале января сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге устроили погоню за пьяным водителем. Сообщалось, что нарушитель опасными маневрами создавал явную угрозу для других участников дорожного движения.