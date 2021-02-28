Полиция Тверской области допросила участников видео с жестоким убийством лосихи

Правоохранители Тверской области проводят проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи. Участники видео находятся в отделе полиции, идет разбирательство. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на УМВД России по региону.

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту опубликованного в сети интернет видео, на котором запечатлен факт якобы жестокого обращения с животным. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства», — следует из сообщения пресс-службы.

В этот же день на телеканале РЕН ТВ рассказали, что трое мужчин убили беременную лосиху в Тверской области. Видео убийства сняла женщина, которая находилась на месте происшествия.

После появления видео в интернете глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал направить депутатские запросы для установления личности браконьеров и начала уголовного производства.

В середине февраля в Фировском районе Тверской области задержали двух местных жителей, которые незаконно добыли лося в лесу. У мужчин изъяли тушу, снегоход «Буран» и оружие, которое оказалось незарегистрированным. Сообщалось, что браконьерам грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей.