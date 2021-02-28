Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС
Мир
Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»
Экономика
В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
Общество
Скончался математик и программист Иосиф Романовский
Мир
В правящей партии Армении указали на основание для импичмента президента
Общество
Авиакомпании выступили за сокращение отпуска пилотам
Происшествия
Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области
Политика
Депутат Госдумы от Крыма оценил «сказочные выдумки» Порошенко
Мир
Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане

Полиция Тверской области допросила участников видео с жестоким убийством лосихи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители Тверской области проводят проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи. Участники видео находятся в отделе полиции, идет разбирательство. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на УМВД России по региону.

Олений рожок: владелец экобренда мороженого убивал животных
Соучредитель «Чистой линии» арестован по обвинению в браконьерстве

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту опубликованного в сети интернет видео, на котором запечатлен факт якобы жестокого обращения с животным. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства», — следует из сообщения пресс-службы.

В этот же день на телеканале РЕН ТВ рассказали, что трое мужчин убили беременную лосиху в Тверской области. Видео убийства сняла женщина, которая находилась на месте происшествия.

После появления видео в интернете глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал направить депутатские запросы для установления личности браконьеров и начала уголовного производства.

В середине февраля в Фировском районе Тверской области задержали двух местных жителей, которые незаконно добыли лося в лесу. У мужчин изъяли тушу, снегоход «Буран» и оружие, которое оказалось незарегистрированным. Сообщалось, что браконьерам грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021