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Синоптик спрогнозировал срок таяния сугробов в Москве

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Март обещает быть чуть теплее нормы, таяния сугробов можно ожидать к середине месяца, сообщил 28 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Март в среднем выдастся на 1–3 градуса теплее многолетних значений с небольшим недобором по осадкам», — цитирует синоптика «РИА Новости».

При этом, подчеркнул Тишковец, есть все шансы на то, что метеорологическая весна, то есть переход среднесуточной температуры в сторону положительных значений, произойдет, как и положено по климату, в конце марта — в последней декаде месяца.

Ранее в этот день синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале марта и в предстоящие праздничные дни. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, март стартует с относительного тепла и температур выше нуля.

В этот же день Позднякова сообщила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик уточнила, что март еще считается зимой, поэтому еще можно ждать снега.

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