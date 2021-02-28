Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС
Мир
Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»
Экономика
В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
Общество
Скончался математик и программист Иосиф Романовский
Мир
В правящей партии Армении указали на основание для импичмента президента
Общество
Авиакомпании выступили за сокращение отпуска пилотам
Происшествия
Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области
Политика
Депутат Госдумы от Крыма оценил «сказочные выдумки» Порошенко
Мир
Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане

Сбивший пешеходов в Астрахани водитель оказался сыном экс-депутата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голый водитель Toyota Camry, который сбил пешеходов в Астрахани, оказался сыном бывшего депутата областной думы. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба главы Астраханской области.

«Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы», — сказала пресс-секретарь губернатора Астраханской области Анастасия Кротова.

Свидетель происшествия уточнил, что водитель Toyota вел себя неадекватно, однако от него не пахло алкоголем.

Как отметила «Газета.ру», по данным СМИ, в ДТП пострадали военный прокурор и его жена. В пресс-службе губернатора региона не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Об аварии на улице Адмиралтейской рядом с Новым мостом в Астрахани стало известно 28 февраля. ДТП сняли очевидцы на видеорегистратор.

Сообщалось, что пьяный водитель Toyota сбил двух пешеходов и врезался в автомобиль Hyundai. Всех пострадавших госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии оказал сопротивление прибывшей на место ДТП полиции, ему надели наручники. СМИ распространили фото водителя, на котором он стоит в одной куртке без штанов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021