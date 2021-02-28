Сбивший пешеходов в Астрахани водитель оказался сыном экс-депутата

Голый водитель Toyota Camry, который сбил пешеходов в Астрахани, оказался сыном бывшего депутата областной думы. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба главы Астраханской области.

«Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы», — сказала пресс-секретарь губернатора Астраханской области Анастасия Кротова.

Свидетель происшествия уточнил, что водитель Toyota вел себя неадекватно, однако от него не пахло алкоголем.

Как отметила «Газета.ру», по данным СМИ, в ДТП пострадали военный прокурор и его жена. В пресс-службе губернатора региона не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Об аварии на улице Адмиралтейской рядом с Новым мостом в Астрахани стало известно 28 февраля. ДТП сняли очевидцы на видеорегистратор.

Сообщалось, что пьяный водитель Toyota сбил двух пешеходов и врезался в автомобиль Hyundai. Всех пострадавших госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии оказал сопротивление прибывшей на место ДТП полиции, ему надели наручники. СМИ распространили фото водителя, на котором он стоит в одной куртке без штанов.