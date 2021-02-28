Скончался математик и программист Иосиф Романовский

Один из первых программистов в СССР, заслуженный деятель науки России, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Иосиф Романовский скончался на 86-м году жизни. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе университета.

«Университет выражает свои соболезнования родным и близким Иосифа Владимировича», — передает телеканал РЕН ТВ.

По информации группы студсовета математико-механического факультета СПбГУ в соцсети «ВКонтакте», математик скончался из-за осложнений от коронавируса.

Иосиф Романовский родился в 1935 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался из блокадного города в Свердловск. В 1953–1957 годах он учился на математико-механическом факультете Ленинградского госуниверситета.

Преподавать начал в 1960 году сначала на кафедре теории вероятностей, потом на кафедре вычислительной математики. Он разработал целый ряд новых лекционных курсов по оптимальному программированию и программированию на ЭВМ алгоритмов оптимизации. Участвовал в организации специальности «Экономическая кибернетика» на экономическом факультете ЛГУ. С 1970 года был профессором кафедры исследования операций университета.

В 2002 году Романовский получил звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Ученый написал более 160 научных и учебно-методических работ.