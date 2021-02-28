Ученые предупредили об угрозе климату из-за майнинга биткоинов

Майнинг биткоинов опасен для климата — предупреждают ученые из США. Дело в том, что для добычи криптовалюты нужно огромное количество энергии. Затраты электричества превышают годовое потребление целых стран, передает телеканал «Известия». Речь идет о десятках тераватт. Ученые призвали ввести меры по регулированию майнинга.

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