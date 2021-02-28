Число пострадавших на сорвавшемся в московском ТЦ аттракционе увеличилось до трех

Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в московском торговом центре. Об этом 28 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, помощь врачей потребовалась шестилетней девочке, семилетнему и четырехлетнему мальчикам.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе Перово в торговом центре «Парквик». По предварительным данным, у аттракциона слетела резьба.

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту происшествия, в рамках которой будут установлены его причины.