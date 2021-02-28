В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ

Соединенные Штаты напрасно полагают, что Германия откажется от газопровода «Северный поток – 2». Для немецких политиков реализация этого проекта является единственным способом избежать созданные ими кризисы. Об этом сообщило американское издание Foreign Policy.

Автор материала отметил, что республиканцы уверены — санкции против Берлина могут остановить строительство газопровода, а демократы рассчитывают решить вопрос без введения ограничительных мер, путем компромисса с немецкой стороной. И те и другие не сомневаются в победе США и уступках со стороны Германии, подчеркнули в издании.

«Кажется, мало кто в Вашингтоне задумывался над тем, что правительство Германии считает «Северный поток – 2» способом выживания и собирается завершить его во что бы то ни стало», — заметил автор статьи.

Он уточнил, что ни американские санкции, ни льготные тарифы от США, ни обязательства НАТО не переубедят канцлера ФРГ Ангелу Меркель в необходимости подорвать доходность и кредитоспособность немецкой промышленности. Отказ Меркель от «Северного потока – 2» означал бы подрыв убежденности в суверенитете экономики Германии среди избирателей партии.

Автор статьи подытожил, что реализация проекта позволит властям Германии «остаться на плаву», избежав непопулярных решений, таких как отказ от запрета ядерного топлива или снижение спроса на энергию в сфере промышленности, путем повышения цен. Однако эти решения потребовали бы проведения целого ряда голосований и фактически привели бы к «политическому суициду».

В воскресенье, 28 февраля, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал остановку строительства «Северного потока – 2» плохой идеей. Он отметил, что она приведет к болезненному судебному процессу с многомиллиардным ущербом.

В этот же день министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство проекта будет остановлено.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В тот же день в Госдепе США назвали меры в отношении проекта «одним из важных инструментов в текущей ситуации».

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.