Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане
Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе, погибли от отравления неизвестным веществом, сообщила 28 февраля пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.
Днем ранее в 20:50 (18:50 мск) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там студентов, обучающихся в столичных вузах.
«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Речь идет о студентах второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студенте второго курса Сингапурского университета развития менеджмента, а также студенте первого курса университета «Инха», уточняет телеканал «360».
По факту смерти студентов районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких человек.
Следствие по делу генпрокуратура взяла под контроль.
В январе сообщалось, что 11 американских военных пострадали после употребления неизвестного вещества. Инцидент произошел во время полевых учений на военной базе Форт-Блисс в Техасе.