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Пять студентов погибли от отравления неизвестным веществом в Узбекистане

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Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе, погибли от отравления неизвестным веществом, сообщила 28 февраля пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

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Днем ранее в 20:50 (18:50 мск) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там студентов, обучающихся в столичных вузах.

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.

Речь идет о студентах второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студенте второго курса Сингапурского университета развития менеджмента, а также студенте первого курса университета «Инха», уточняет телеканал «360».

По факту смерти студентов районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких человек.

Следствие по делу генпрокуратура взяла под контроль.

В январе сообщалось, что 11 американских военных пострадали после употребления неизвестного вещества. Инцидент произошел во время полевых учений на военной базе Форт-Блисс в Техасе.

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