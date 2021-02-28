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Премьер Венгрии сделал прививку от COVID-19 китайской вакциной

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса китайской вакциной. Об этом он сообщил 28 февраля на своей странице в Facebook.

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«Я привит», — написал премьер-министр.

Судя по фото, которое он выложил в соцсети, Орбан привился вакциной компании Sinopharm.

В декабре власти Китая одобрили для широкого использования вакцину, разработанную Sinopharm. Эффективность препарата оценивают почти в 79,5%. Компания в 2021 году планирует произвести до 1 млрд доз препарата.

В январе 2021-го власти Венгрии одобрили применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вакцина «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии и Москва поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества.

Венгрия стала первым государством Евросоюза, одобрившим применение российского препарата.

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