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Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области

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Двое детей провалились под лед в городе Вольске Саратовской области. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, 28 февраля 2021 года компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волги в городе Вольске. На удалении около 400 м от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться», — говорится в публикации.

Лед не выдержал веса детей, они утонули.

Очевидцы, находящиеся на берегу, позвали на помощь. В настоящее время идет поиск тел.

19 февраля сообщалось, что спасатели ищут двух детей, которые провалились под лед на озере Буйвола в городе Буденновске на Ставрополье. В тот же день стало известно, что в ходе поисковых работ было обнаружено тело девочки.

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