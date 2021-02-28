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На Украине назвали способ вернуть Донбасс

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Главный редактор украинского издания «ОстроВ», член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш рассказал, каким способом страна может вернуть контроль над Донбассом. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Обозреватель» 27 февраля.

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По его мнению, объединение самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в одну помогло бы Украине вернуть контроль над ситуацией в Донбассе.

«Потому что это значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории», — отметил Гармаш.

Он объяснил, что жители ЛНР и ДНР испытывают друг к другу неприязнь и объединение республик поможет стравить их руководство и тем самым дестабилизировать регион. «Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом», — сказал Гармаш. В то же время он отметил, что реализовать этот сценарий будет сложно.

Накануне, 27 февраля, Гармаш рассказал, что Киев сможет вернуть контроль над территорией Донбасса в ближайшие 10 лет. По мнению журналиста, усилия Киева по возвращению контроля над Донбассом находят отклик у западных стран.

24 февраля правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Согласно внесенным изменениям, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе.

В тот же день политолог Иван Мезюхо, комментируя план Украины восстановить контроль над юго-востоком страны, отметил, что основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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