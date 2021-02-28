На Украине назвали способ вернуть Донбасс

Главный редактор украинского издания «ОстроВ», член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш рассказал, каким способом страна может вернуть контроль над Донбассом. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Обозреватель» 27 февраля.

По его мнению, объединение самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в одну помогло бы Украине вернуть контроль над ситуацией в Донбассе.

«Потому что это значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории», — отметил Гармаш.

Он объяснил, что жители ЛНР и ДНР испытывают друг к другу неприязнь и объединение республик поможет стравить их руководство и тем самым дестабилизировать регион. «Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом», — сказал Гармаш. В то же время он отметил, что реализовать этот сценарий будет сложно.

Накануне, 27 февраля, Гармаш рассказал, что Киев сможет вернуть контроль над территорией Донбасса в ближайшие 10 лет. По мнению журналиста, усилия Киева по возвращению контроля над Донбассом находят отклик у западных стран.

24 февраля правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Согласно внесенным изменениям, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе.

В тот же день политолог Иван Мезюхо, комментируя план Украины восстановить контроль над юго-востоком страны, отметил, что основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.