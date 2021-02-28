Артистку Лядову перевели в реанимацию

Состояние народной артистки РСФСР, пианиста и певицы Людмилы Лядовой ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, пока что артистку не подключили к ИВЛ.

О госпитализации Лядовой с коронавирусной инфекцией стало известно днем ранее. Отмечалось, что артистка находится в тяжелом состоянии: у нее поражено 75% легких.

16 февраля в больницу с коронавирусом попал художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

26 февраля Соломина выписали из больницы.