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Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября текущего года. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Как говорится в публикации, автовладельцам и автомобильному бизнесу будет предоставлено время, чтобы подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра.

Согласно постановлению, срок действия диагностических карт, истекающих с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.

25 февраля глава российского правительства сообщил, что кабмин отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября. Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр транспортного средства планировалось снимать на видеокамеру, а снимки фиксировать в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

Перенос реформы, в частности, поддержали в Российском союзе автостраховщиков.

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