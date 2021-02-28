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Эксперт подсказал США способ сдерживания Китая

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Разработка и внедрение цифрового доллара помогут США сдерживать Китай и его финансовую систему. Об этом заявил глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе CNBC.

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Он отметил, что пока в США скептически относятся к перспективе использования цифровой валюты, однако Китай может применять цифровой юань для подрыва роли доллара как резервной валюты.

В конце февраля министр финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявили, что исследования в области возможного применения цифрового доллара в настоящее время проводят Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт.

Однако Кемпе подчеркнул, что КНР все равно будет иметь преимущество при создании своей цифровой валюты.

17 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые органы при этом получают право при подозрении о нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ ФНС с определением формата сообщения об операциях с цифровой валютой.

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