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Синоптик рассказал о погоде в начале марта на европейской части России

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В центре европейской части России в первую неделю марта ожидается неустойчивая погода. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в воскресенье, 28 февраля, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Регион будет попадать под влияние теплых секторов циклонов, и мы с вами будем видеть довольно облачную погоду с заметными оттепелями и небольшими осадками в виде мокрого снега и слабого дождя, то между этих циклонов будут вклиниваться очаги повышенного атмосферного давления, наполненные более холодным воздухом. И мы с вами будем получать кратковременный снег и сильную гололедицу и небольшие морозы», — рассказал Леус.

2 марта, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым днем на предстоящей неделе. Температура будет достигнет плюс 5 градусов.

«Такая резко меняющаяся погода ждет нас в первую неделю сезона», — добавил метеоролог.

Ранее в воскресенье главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сообщила, что слякоть останется в Москве до апреля.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

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