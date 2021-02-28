Первый российский спутник «Арктика-М» вышел на рабочую орбиту

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим спутником «Арктика-М» стартовал в 9:55 мск в воскресенье, 28 февраля, с космодрома Байконур. Аппарат успешно вышел на рабочую орбиту в 12:14 мск. Его вывели с помощью разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» с высотой апогея 37 400–39 800 км, перигея 600–3000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:06 мск планируется запустить двигательную установку стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту увода.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что запуск прошел по плану: «Солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление».

«Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России», — объяснил он.

Как уточнили в пресс-службе «Роскосмоса», космические аппараты «Арктика-М» ведут непрерывный мониторинг северной территории РФ для оперативной передачи данных в сферах метеорологии, гидрологии, а также мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Аппарат ведет съемку с периодичностью 15–30 минут.

В этот же день директор НИЦ «Планета» Василий Асмус заявил, что Россия должна наращивать орбитальную группировку метеоспутников для того, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды. Он также отметил, что Россия нуждается в спутниках мониторинга ЧС — пожаров и наводнений.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур ранее в воскресенье.

Запуск второй «Арктики-М» запланирован на 2023 год, а отправка еще трех спутников — в 2024–2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается доставить пять спутников «Арктика-МП».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.