Появление национального климатического регулирования России, по всей видимости, стало вопросом нескольких месяцев. К наиболее значимым последним инициативам можно отнести законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, эксперимент по установлению специального климатического регулирования в Сахалинской области и драфт концепции системы учета и обращения результатов российских климатических проектов.

Всё это должно заложить основу для введения углеродной отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов российскими компаниями, реализации добровольных проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощающей способности, а также для участия российских компаний в углеродных рынках (торговле квотами на выбросы парниковых газов, которая получает всё большее распространение в мире).

Тем не менее климатическая риторика в РФ пока остается сравнительно мягкой. Насколько обоснована такая позиция в условиях глобального усиления регулирования в этой сфере — вопрос открытый. Но нежелание правительства рубить с плеча и дополнительно нагружать бизнес в кризис вполне объяснимо.

В целом в климатической политике можно выделить два основополагающих направления. Во-первых, это митигация (предотвращение) и адаптация к климатическим изменениям, во-вторых — противодействие им.

Первое находится в центре внимания в России изначально. Это направление было отражено еще в Климатической доктрине 2009 года. На международном уровне акцент на адаптации, наряду с сохраняющейся тягой к митигации, был сделан вместе с достижением в 2015 году Парижского соглашения по климату.

Развитие митигации в РФ до недавнего времени носило несколько запаздывающий характер и во многом было ответом на международные тенденции. Что в целом ожидаемо. В центре этого направления — сокращение выбросов парниковых газов, прежде всего связанных со сжиганием ископаемого топлива.

Экономика России специализируется на производстве такого ресурса, а переходный период 1990-х годов привел к значительному сокращению выбросов парниковых газов (вследствие спада и структурной перестройки экономики). Вместе с тем признание изменения климата в качестве глобальной проблемы и участие в международных соглашениях по климату требовало определенной реакции. Тем более РФ входит в число крупнейших стран по объему выбросов парниковых газов.

Тем временем внимание к проблеме климатических изменений возрастало. Теперь, по оценке Всемирного экономического форума, она стабильно находится на первых местах рейтинга глобальных рисков по вероятности возникновения и масштабу негативных последствий. Параллельно обязательства для развитых стран по сокращению выбросов парниковых газов Киотского протокола (принят в 1997 году) сменились определяемыми на национальном уровне вкладами всех участников Парижского соглашения. Развивающиеся страны стали также демонстрировать усилия, направленные на сокращение выбросов, исходя из имеющихся у них возможностей. Заметное ускорение международной политики в мире и в отдельных государствах — торговых партнерах России стало ставить перед нашей экономикой всё больше вызовов, требуя всё более оперативной реакции.

Яркий пример — инициатива ЕС по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР), то есть дополнительных сборов для продукции, производство которой связано с высокими выбросами парниковых газов. В широком плане это формирует риски появления климатических ограничений в международной торговле и дискриминацию продукции по углеродному признаку.

Таким образом, ужесточение международной климатической политики диктует необходимость скорейшего определения национальных приоритетов и действий в области противодействия климатическим изменениям. Это уже нашло отражение в активизации работы по данному направлению.

В конце 2020 года в России утверждена национальная цель по сокращению выбросов парниковых газов на 2030 год. Оно составит 30% к уровню 1990-го — с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития. Обе эти оговорки важны. Противодействие климатическим изменениям — не только про сокращение выбросов, но и про увеличение поглощающей способности. Как и климатические вызовы — не только про экономическую, но и про социальную сферу. Подготовлен в России и проект стратегии социально-экономического развития с низким уровнем парниковых газов до 2030 года (в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения).

Появление национального климатического регулирования в том формате, в котором оно представлено на настоящий момент, в любом случае поможет нам отреагировать на европейский ТУР. Хотя здесь остается неопределенность. Если Евросоюзу удастся согласовать и реализовать данный механизм (что вероятно), дополнительные сборы всё же появятся. Будут ли они уходить в ЕС или останутся в России — зависит не только от возможности отчитываться по выбросам парниковых газов и реализовывать климатических проекты в РФ, но и от того, получат ли российские стандарты международное признание.

Представляется, что отечественная климатическая политика продолжит развитие в русле международных тенденций, но уже с более четкими приоритетами и проработанным регулированием.

Авторы — руководитель направления «Экономика энергетики и климат» ЦСР Виктория Гимади и ее заместитель Ирина Поминова

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