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Не менее шести человек погибли при разгоне протестующих в Мьянме

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По меньшей мере шесть человек погибли при разгоне протестующих в трех городах Мьянмы. Об этом 28 февраля сообщил портал The Irrawaddy.

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По его данным, опубликованным в Twitter, трое демонстрантов, среди которых двое молодых людей и учитель, погибли в Янгоне. Еще двое были убиты и около 15 человек ранены во время разгона протестующих в городе Баго. Также в Мандалае был убит мотоциклист — отмечается, что он не участвовал в митинге и погиб случайно.

Между тем Mizzima News сообщает о 10 погибших в стране. Сотрудники медицинских служб заявляют, что люди погибли от ранений боевыми патронами, а пострадавших ранили резиновые пули. В ряде случаев правоохранители стреляли и применяли слезоточивый газ без предупреждения.

Демонстрации продолжаются в Мьянме, несмотря на то что полиция подавляет протесты, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стрельбу в воздух.

Некоторые протестующие пытаются обороняться самодельными щитами. Жители Мандалая остановили гражданский автомобиль с полицейскими и арсеналом оружия в багажнике, стражей порядка передали военным.

По последним данным Государственного радио и телевидение Мьянмы (MRTV), в общей сложности были задержаны за сутки 479 протестующих — эта цифра стала самой большой с начала недельной акции протеста по числу задержаний в один день.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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