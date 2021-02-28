Помощник Горбачева отреагировал на критику в адрес политика

Павел Палажченко, помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачева, 28 февраля признался, что был удивлен критическими высказываниями в адрес политика.

Так Палажченко прокомментировал статью американского политолога и издателя журнала The National Interest Дмитрия Саймса, который назвал унизительной внешнюю политику СССР во времена Горбачева.

«Странно, что наш бывший соотечественник, давно обосновавшийся в Америке, высказывается за граждан России», — цитирует радио «Говорит Москва» Палажченко.

Днем ранее Саймс заявил, что большая часть россиян не хотела бы повторения унизительного сценария времен правления первого президента СССР Михаила Горбачева.

Саймс заявил также о том, что введение против России санкций должно побудить страну к более гибкому поведению, а не ослабить и изолировать государство. При этом будущее отношений России и США, по мнению политолога, зависит от действий Вашингтона.

Он добавил, что Россия хотела бы смягчить санкции или отменить их, однако на уступки не пойдет.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

27 февраля стало известно, что Соединенные Штаты также готовятся ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. Таким образом Вашингтон планирует ответить на приписываемые России недружественные шаги.