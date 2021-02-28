Неизвестные беспилотники атаковали наземные цели на востоке Сирии

Неизвестные беспилотники атаковали наземные цели в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил 28 февраля саудовский телеканал Al Аrabiya.

В местности, пограничной с Ираком, были слышны звуки взрывов после появления беспилотников, отметили журналисты.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по району сирийско-иракской границы. В Пентагоне пояснили, что это было ответом на недавние атаки на войска США и западной коалиции в Ираке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что авиаудары в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. По ее словам, решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

Газета The Washington Post сообщала, что в результате этой атаки погибли несколько человек. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

27 февраля министерство иностранных дел Сирии обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры для остановки агрессии США на сирийской территории. В ведомстве назвали эту атаку новым эпизодом в серии нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями, которыми администрация США «хвастается со своих платформ в Вашингтоне».

МИД Ирана в свою очередь назвал удары США по объектам в Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны.