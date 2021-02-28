Диетолог назвал способ профилактики сердечных заболеваний

Для профилактики и предотвращения болезней сердца необходимо не только отказаться от определенных продуктов, но и соблюдать рацион, заявила в воскресенье, 28 февраля, врач-диетолог Лидия Ионова в эфире радио «Говорит Москва».

По ее словам, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо снизить потребление животных жиров, уменьшить потребление красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить колбасы, ветчину, сардельки и т.д. Кроме того, требуется увеличить потребление овощей и фруктов.

При этом особенно важно соблюдать определенный рацион, а не просто отказываться от отдельных продуктов, подчеркнула специалист.

Ионова добавила, что риск заболеваний сердца помогут минимизировать полиненасыщенные жирные кислоты, передает «Газета.ру».

«Ими может быть как льняное масло, орехи, семечки в умеренном количестве, так и жирная морская рыба в умеренном количестве», — уточнила специалист.

Диетолог пояснила, что речная рыба, в частности севрюга или осетрина, не подойдут.

15 февраля было опубликовано исследование корейских ученых, согласно которому употребление в пищу перца чили помогает уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, авторы выяснили, что перец также может способствовать нормализации уровня сахара в организме путем уменьшения воспаления.