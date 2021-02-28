Бизнес ФРГ раскритиковал идею создания механизма отключения «СП-2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) не поддержал идею создания механизма экстренного отключения «Северного потока – 2». Об этом заявил руководитель объединения Михаэль Хармс в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы относимся очень скептически к таким разговорам», — отметил Хармс.

Хармс добавил, что за весь период сотрудничества РФ не использовала поставки газа как политическое оружие.

«Газпром» и российское правительство — все-таки коммерчески очень рациональные люди. И надежность поставок — это один из главных, если не самый главный аргумент успешности на европейском рынке», — отметил представитель немецкого бизнеса.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.