Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бизнес ФРГ раскритиковал идею создания механизма отключения «СП-2»
Наука
Метеоролог призвал Россию наращивать орбитальную группировку спутников
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Экономика
В Apple Pay появится поддержка карт «Мир»
Мир
Генсек Совета Европы отметила роль России в работе по защите прав человека
Армия
Вертолеты Ка-27 провели учения по поиску подлодки в Балтийском море
Экономика
В РФ смягчили требования валютного контроля для российских экспортеров
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Арктика-М»

Вертолеты Ка-27 провели учения по поиску подлодки в Балтийском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота (БФ) провели учения по поиску подлодки условного противника в Балтийском море. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе БФ.

Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
Выслеживать субмарины у калининградского побережья будут самые современные вертолеты-охотники

«В ходе учения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением различных комплексов противолодочного вооружения», — сообщили в пресс-службе Балтфлота.

После обнаружения координат подлодки летчики уничтожили имитированную цель авиабомбами. Полеты над акваторией Балтики проводились по установленному маршруту у морского полигона флота.

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч. Он способен действовать в районах, удаленных от корабля базирования до 200 км, при волнении моря до пяти баллов. Машина может обеспечивать выполнение тактических задач одиночно, в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

В конце декабря прошлого года «Известия» писали, что до конца 2021 года Каспийская флотилия впервые за постсоветское время получит собственную авиацию: ее пополнят вертолетами Ми-8 и Ка-27.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021