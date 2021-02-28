Вертолеты Ка-27 провели учения по поиску подлодки в Балтийском море

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота (БФ) провели учения по поиску подлодки условного противника в Балтийском море. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе БФ.

«В ходе учения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением различных комплексов противолодочного вооружения», — сообщили в пресс-службе Балтфлота.

После обнаружения координат подлодки летчики уничтожили имитированную цель авиабомбами. Полеты над акваторией Балтики проводились по установленному маршруту у морского полигона флота.

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч. Он способен действовать в районах, удаленных от корабля базирования до 200 км, при волнении моря до пяти баллов. Машина может обеспечивать выполнение тактических задач одиночно, в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

В конце декабря прошлого года «Известия» писали, что до конца 2021 года Каспийская флотилия впервые за постсоветское время получит собственную авиацию: ее пополнят вертолетами Ми-8 и Ка-27.