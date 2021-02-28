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Спортзал капитально отремонтируют в школе имени Смирнова в Невеле

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В Невеле (Псковская область) намерены капитально отремонтировать спортзал школы № 5 имени В.В. Смирнова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет привести в порядок полы, заменить системы электроснабжения, выполнить отделочные работы, а также наладить оборудование. Кроме того, в спортзале установят новую шведскую стенку и баскетбольные щиты с кольцом, пишет Псковская лента новостей.

Максимальная стоимость контракта составит 612,2 тыс. рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов в качестве субсидий.

Выбрать исполнителя на аукционе планируется 11 марта. Он должен будет выполнить работы до 15 июня.

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