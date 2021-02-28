Обокравшего три магазина вора-рецидивиста задержали в Омске

Сотрудники полиции в Омске задержали вора, обокравшего сразу три магазина. По каждому случаю возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина вскрыл магазины на улицах Лаптева, Завертяева, Бархатовой. Общая сумма ущерба составила 44,1 тыс. рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Поймать злоумышленника удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи житель Советского округа.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

25 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя села Шестовое Тюменской области, который украл кроликов на шашлыки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.