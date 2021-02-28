Готовность к прохождению паводка проанализируют в Тамбовской области

В Тамбовской области расчищают подъездные пути к гидротехническим сооружениям и проводят другие мероприятия для подготовки региона к паводку. Об этом ИА «ОнлайнТамбов.ру» сообщает 28 февраля.

Органы местного самоуправления взяли под контроль возможное появление стихийных подпорных плотин в оврагах, низинах и на территориях, подверженных затоплению. Кроме того, контролируется работа ливневой и дренажной систем.

Управление по охране окружающей среды и природопользованию региона проанализировало готовность к пропуску паводковых вод на гидротехнических сооружениях.

С начала года были обследованы сооружения в Рассказово, поселке Новая Ляда и на Челнавском водохранилище.

18 февраля президент страны Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что меры, принятые в 2020 году для локализации паводков и пожаров в России, даже в условиях пандемии позволили уменьшить размер ущерба. По его словам, сложная паводковая ситуация наблюдалась в прошлом году в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской и Тюменской областях.