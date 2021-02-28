Врачи предупредили об опасности перепадов давления и температуры

Врачи предупреждают об опасности перепадов температур. Погодные колебания тяжело переносят метеозависимые люди. Скачки давления могут сказаться на пожилых и детях, а также на женщинах в менопаузе. Изменения выше 5–6 градусов влияют и на здоровых людей, передает телеканал «Известия». По словам врача, в периоды температурных скачков необходимо следить за давлением. Невнимательное отношение к своему здоровью может привести к инсульту.

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