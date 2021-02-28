В РФ смягчили требования валютного контроля для российских экспортеров

С 28 февраля для российских экспортеров смягчаются требования валютного контроля. Об этом сообщила директор Deloitte Legal Екатерина Портман.

Она отметила, что теперь получение страховой выплаты в любой валюте будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Также репатриация будет считаться исполненной, если Банк России выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

В перечень разрешенных валютных операций вошли уплата страховых премий и возмещений. Также экспортеры могут включить документы о факте порчи имущества для обоснования недополученной выручки.

Портман отметила, что нововведение позволит снизить напряженность валютного контроля и оживит оборот. Также теперь страховать риски может не только Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), а любой российский страховщик.

«Исключением станут те организации, которые попадут в специальный перечень Банка России. Основаниями для этого станут в том числе работа компании с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года, а также наличие в течение года двух и более нарушений, за которые к страховщику применены меры ответственности», — цитирует «РИА Новости» Портман.

Однако председатель совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина отметила, что пока закон остается полумерой, так как необходимо внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс, чтобы страховщики не сталкивались с проблемами в судах.

26 февраля стало известно, что налоговые инспекции активировали одну из норм закона РФ о валютном контроле, которая на протяжении последних 16 лет фактически была в «спящем» состоянии. Речь идет о ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2003 года. В ней говорится о том, что российские подрядчики могут не зачислять на свои счета в российских банках иностранную валюту, если она используется для того, чтобы оплатить или возместить «местные расходы», которые возникают в связи с «сооружением, реконструкцией или модернизацией резидентами объектов за пределами территории Российской Федерации».