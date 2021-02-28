Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19
Общество
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Общество
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Эксперты дали рекомендации по инвестированию весной 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Этой весной инвесторам стоит обратить внимание на коллективные инвестиции, в частности, на вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Об этом 28 февраля заявили эксперты.

Синдром новичка: россияне вкладывают миллиарды в «мутные» инвестпродукты
Центробанк озабочен ситуацией

Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский отметил, что паевые фонды являются универсальным инструментом для всех категорий инвесторов.

Эксперт Андрей Русецкий согласился с этим мнением. В разговоре с «РИА Новости» он отметил, что в 2021 году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. По словам Русецкого, сегмент таких инвестиций стал более контролируемым из-за порядка, который навел Банк России.

Неквалифицированным инвесторам, по мнению экспертов, стоит отказаться от самостоятельной покупки акций.

«Есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов», — пояснил начальник управления УК «Велес менеджмент» Денис Горев.

15 февраля 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком внести в российское законодательство изменения, которые обеспечат защиту прав неопытных инвесторов.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения установлен до 15 июля текущего года.

Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования был внесен в Госдуму 21 января. В свою очередь, Минфин поддержал этот документ. Законопроект предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021