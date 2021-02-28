Эксперты дали рекомендации по инвестированию весной 2021 года

Этой весной инвесторам стоит обратить внимание на коллективные инвестиции, в частности, на вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Об этом 28 февраля заявили эксперты.

Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский отметил, что паевые фонды являются универсальным инструментом для всех категорий инвесторов.

Эксперт Андрей Русецкий согласился с этим мнением. В разговоре с «РИА Новости» он отметил, что в 2021 году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. По словам Русецкого, сегмент таких инвестиций стал более контролируемым из-за порядка, который навел Банк России.

Неквалифицированным инвесторам, по мнению экспертов, стоит отказаться от самостоятельной покупки акций.

«Есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов», — пояснил начальник управления УК «Велес менеджмент» Денис Горев.

15 февраля 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком внести в российское законодательство изменения, которые обеспечат защиту прав неопытных инвесторов.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения установлен до 15 июля текущего года.

Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования был внесен в Госдуму 21 января. В свою очередь, Минфин поддержал этот документ. Законопроект предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.