В Clubhouse появились мошенники

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в Clubhouse. Для пользования приложением нужно получить приглашение, сообщает телеканал «Известия». Эксперт уверен, что этот способ выгоден для злоумышленников. Поэтому будьте внимательны, переходя по ссылке. Отличить фейковый инвайт от настоящего невозможно. Принимайте приглашение только от хорошо знакомых людей. Эксперты не советуют покупать инвайты на черном рынке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.