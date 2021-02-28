Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19
Общество
Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Общество
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19
Мир
Постпред России опроверг слухи о выходе страны из Совета Европы
Общество
Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры
Мир
Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

В Clubhouse появились мошенники

0
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в Clubhouse. Для пользования приложением нужно получить приглашение, сообщает телеканал «Известия». Эксперт уверен, что этот способ выгоден для злоумышленников. Поэтому будьте внимательны, переходя по ссылке. Отличить фейковый инвайт от настоящего невозможно. Принимайте приглашение только от хорошо знакомых людей. Эксперты не советуют покупать инвайты на черном рынке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021