Второй пациент скончался после взрыва в больнице в Черновцах

Второй пациент скончался в результате взрыва и последующего пожара в городской больнице Черновцов на Украине, сообщает в воскресенье, 28 февраля, Госслужба страны по ЧС.

«Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, предварительно, произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибли два человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля», — говорится в публикации.

Днем ранее стало известно о первом погибшем. Отмечалось также, что в результате ЧП один человек пострадал.

Возгорание произошло в 13:15 (14:15 мск) на втором этаже клиники. Через 15 минут пожар был потушен, 20 человек эвакуировали. К тушению пожара были привлечены 20 сотрудников ГСЧС и пять единиц техники. По информации портала «Чернiвицький промінь», на втором этаже больницы располагались пациенты с коронавирусом. Как сообщили в ГСЧС, причиной ЧП стал взрыв кислородного оборудования.