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В России провели более 111 млн тестов на COVID-19

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Российские специалисты провели более 111 млн тестов на выявление COVID-19. Об этом 28 февраля сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

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Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

«За последние сутки проведено 397 тыс. тестов на коронавирус», — уточнялось в сообщении.

Под медицинским наблюдением в России к 28 февраля 2021 года остаются более 565 тыс. человек.

С начала пандемии коронавируса во всем мире заболело COVID-19 более 113 млн человек, более 3,5 млн человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

При этом в Москве наблюдается спад пандемии COVID-19. Так, 25 февраля мэр столицы Сергей Собянин рассказал об устойчивом снижении заболеваемости и допустил смягчение ряда ограничений по коронавирусу в ближайшие пару месяцев. Послабления коснутся в том числе лиц старше 65 лет. Он выразил надежду на то, что пожилые продолжат активно прививаться от этой инфекции, а ситуация с пандемией — стабилизироваться.

В начале февраля Собянин допустил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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