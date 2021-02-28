Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября 2021 года, сообщает в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба правительства РФ.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.

25 февраля Мишустин сообщил, что правительство отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября. Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта 2021 года. Осмотр транспортного средства планировалось снимать на видеокамеру, а снимки фиксировать в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

Перенос реформы техосмотра, в частности, поддержали в Российском союзе автостраховщиков.