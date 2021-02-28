Напавший на полицейских в Дагестане мужчина умер в больнице

Один из мужчин, участвовавших в нападении на полицейских в Дагестане, умер в больнице. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В больницу злоумышленник был госпитализирован после того, как был ранен полицейскими.

По факту произошедшего нападения на полицейских следственные органы Дагестана возбудили дело по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника органов внутренних дел.

«По версии следствия, 27 февраля 2021 года 25-летний житель города Махачкала, находясь около ресторана «Столичный», расположенного по улице Железнодорожная города Махачкала, стал прицельно стрелять в полицейских из травматического оружия. В результате этого один сотрудник МВД получил пулевое ранение в плечо. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские хотели проверить документы у двух молодых людей, однако один из мужчин достал пистолет и выстрелил сотруднику правоохранительных органов в плечо.