Врач предупредил об опасности резких перепадов давления и температуры

Перепады давления и температуры воздуха тяжело переносят не только метеозависимые люди, в группе риска также дети, пожилые люди и женщины в менопаузе. Об этом рассказал кардиолог и хирург Владимир Хорошев.

«Перепады температуры выше 5-6 градусов влияют даже на здоровых людей. Причем нужно следить не только за реальной температурой, но и тем, как она ощущается. Также важны давление и влажность», — рассказал врач в беседе с журналистами URA.RU.

Медик отметил, что дети до шести лет могут страдать от погодных изменений из-за того, что у них еще не стабилизировалась система терморегуляции организма. У женщин в период менопаузы также нарушается терморегуляция.

Проблемы из-за перемен погоды могут испытывать люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, связанных с работой сердца. По словам врача, если не следить за давлением во время скачков температуры, это может привести к инсульту.

В свою очередь директор Уральского института кардиологии Ян Габинский отметил, что влиять на метеозависимость человека невозможно, однако можно придерживаться некоторых правил, которые облегчат неприятные симптомы.

Габинский советуют исключить физические нагрузки и продолжительные прогулки, оградить себя от стресса. По его словам, людям с нарушением артериального давления рекомендуется вовремя принимать препараты от гипертонии, а сердечникам лучше не выходить резко из дома на улицу — несколько минут можно постоять в подъезде для адаптации организма.

25 февраля ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель советовал людям с метеозависимостью ограничить физическую и умственную активность во время резких изменений погоды, так как перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна.