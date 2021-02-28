CNN внес украинский борщ в топ-20 вкуснейших супов мира

Украинский борщ вошел в топ-20 вкуснейших супов мира. Рейтинг первых блюд составил телеканал CNN. Эксперты описали борщ как блестящий красный суп, передает телеканал «Известия». В список также вошли традиционный итальянский холодный томатный суп гаспачо, французский суп с морепродуктами буйабес, суп из арахиса из западной Африки. Украинские повара хотят, чтобы борщ попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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