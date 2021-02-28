В NI заявили о невозможности повторения Россией «унижения» времен Горбачева

Большая часть россиян не хотела бы повторения унизительного сценария времен правления первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил политолог, издатель и директор американского издания National Interest Дмитрий Саймс.

Он отметил, что Россия хотела бы смягчить санкции или отменить их, однако на уступки не пойдет.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — подчеркнул эксперт.

Саймс заявил о том, что введение против России санкций должны побудить страну к более гибкому поведению, а не ослабить и изолировать государство. При этом будущее отношений России и США, по мнению политолога, зависит от действий Вашингтона.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

27 февраля стало известно, что Соединенные Штаты также готовится ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. Таким образом Вашингтон планирует ответить на приписываемые России недружественные шаги.