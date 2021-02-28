Национальный музей Китая представил образцы лунного грунта

Национальный музей Китая организовал выставку, на которой представлены образцы лунного грунта, доставленного на Землю в 2020 году космическим аппаратом «Чанъэ-5». Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба культурно-образовательного учреждения.

В музе отметили, что главная цель экспозиции — «показать мощь великого возрождения китайской нации».

Посетители музея смогут увидеть 100 г грунта, который поместили в специальный кристаллообразный прозрачный резервуар высотой 34,4 см и шириной 22,8 см. Отмечается, что первое число — это расстояние от Земли до Луны (384 тыс. км. — Ред.), а второе — число дней, которые заняла миссия по сбору и доставке грунта.

«Цель экспозиции — продемонстрировать нашему народу и всему миру настоящие образцы, благодаря которым мы можем ощутить подлинный дух патриотизма. Это воплощение научной мечты, вынашиваемой общественностью, в первую очередь представителями молодого поколения», — заявил на церемонии открытия глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь.

В настоящее время выставка проходит в Пекине, а после образцы будут продемонстрированы и в других городах Китая.

1 декабря 2020 года «Чанъэ-5» успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находилось к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь.

16 декабря возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере КНР. Спустя трое суток ученые приступили к исследованию образцов грунта.