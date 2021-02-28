Пять человек погибли в результате происшествия на химзаводе в Китае

Пять человек стали жертвами аварии на заводе по производству химических волокон в Китае, еще восемь пострадали, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 28 февраля.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В результате аварии по помещению распространились ядовитые газы, которыми надышались работники. Что привело к утечке, пока неизвестно.

Пострадавшие были госпитализированы, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.

В ноябре прошлого года в китайской провинции Хэбэй семь человек погибли, один пострадал в результате взрыва на заводе по производству пенополиэтилена.