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Ученый назвал причину сокращения популяции чаек в монархиях Персидского залива

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Доцент по биологии колледжа наук при Катарском университете доктор наук Мохсен аль-Яфии в воскресенье, 28 февраля, в интервью «РИА Новости» объяснил, почему популяция чаек в странах Персидского залива резко сократилась.

Специалист также прокомментировал статью в британской прессе, что эти птицы в странах Персидского залива, особенно в Бахрейне, страдают ожирением.

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«Раньше, где-то в 70-х годах прошлого века, чайки в Катаре жили в домах, они ловили насекомых, тараканов, мышей, людям нравилось, когда они живут поблизости, но сейчас такого нет, густонаселенные районы переместились в Катаре с побережья вглубь страны, появились небоскребы, и чаек в целом из-за изменения экосистемы стало гораздо меньше, чем раньше», — отметил ученый.

Комментируя статью, где причиной излишнего веса птиц, из-за которого они даже порой не могут летать, называется употребления ими в пищу остатков местного фастфуда, биолог подчеркнул, что чайки очень умные птицы и ищут легкий способ добычи пищи.

По его словам, в близком к Катару Бахрейне, недалеко от побережья, до сих пор много стихийных народных кварталов, где нет такой эффективной системы уборки придомовых территорий, как в Катаре, и поэтому чайки могут искать пропитание во дворах людей и питаться выброшенными людьми остатками пищи. Однако, пояснил аль-Яфии, «такое поведение всё равно нетипично для этих птиц».

«Поведение людей, в частности, небрежность в обращении с пищевым мусором, может провоцировать чаек на питание нетрадиционной для них пищей, но, чтоб это было массовым и чайки ожирели до невозможности летать, такое не наблюдается», — заключил он.

Ранее, в феврале, в Москве сотрудники общественного поисково-спасательного движения «СпасРезерв» оказали помощь чайке со сломанным крылом.

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