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Ученые спрогнозировали увеличение температуры в Арктике на 20 градусов

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Рост содержания парниковых газов в атмосфере к концу XXI века приведет к тому, что температура воздуха в Арктике повысится на 20 градусов. Об этом 29 февраля сообщил ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики Марчука (ИВМ) РАН, доктор физико-математических наук Евгений Володин.

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Ученые ИВМ при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) создали модель климатической системы, которая прогнозировала в перспективе состояние воды, почвы, растительности, воздуха с учетом роста уровня парниковых газов.

«Климатическая модель показывает, что наиболее сильное потепление произойдет именно в Арктике. Если придерживаться пессимистического сценария, при котором скорость эмиссии будет только возрастать, то к концу XXI века потепление в Арктике может достигнуть 20 градусов», — рассказал Володин ТАСС.

Избежать повышения температуры воздуха в Арктике не удастся даже в том случае, если страны примут радикальные меры. Володин почеркнул: если показатель выброса парниковых газов достигнет нуля к 2050 году, то температура воздуха в Арктике всё равно повысится на несколько градусов.

Сейчас среднегодовая температура в центральной Арктике составляется от минус 30 до минус 10 градусов Цельсия.

23 февраля нaучный рукoвoдитель Южнoго нaучного цeнтра РАН акaдемик Гeннадий Матишов заявил, что человечество ждет малый ледниковый период вместо глобального потепления. По слoвам учeного, тeплый пeриод в Арктикe пoдошел к кoнцу, а климaт пoвернулся в стoрону хoлоднoго циклa.

Он подчеркнул, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике уже растаял бы. Матишов указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата в европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

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