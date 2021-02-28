Дочь экс-полицейского США назвала подделкой письмо об убийстве Малкольма Икс

Дочь бывшего полицейского Рея Вуда, который якобы написал письмо о причастности ФБР и полиции Нью-Йорка к убийству афроамериканского исламского борца за права чернокожих Малькольма Икс, опровергла подлинность письма. О том, что ее отец такого не писал, она заявил в субботу, 27 февраля, в эфире телеканала NY1.

«Это письмо — фальшивка, конверт — тоже подделка. Мой отец не был трусом и никогда бы никого не попросил выступить от его имени после смерти. Если бы ему было что сказать, он бы сказал это при жизни», — заявила Келли Вуд.

По словам женщины, она не знает, почему ее родственник решился рассказать об этом в СМИ. Дочь экс-полицейского предположила, что он таким образом хотел получить внимания или «15 минут славы». Вуд назвала эти действия «клеветой», которая оставит след на репутации ее отца. Он, согласно ее утверждениям, не был на месте убийства Малкольма Икс в тот день, когда всё случилось.

21 февраля телеканал ABC сообщил, что полиция Нью-Йорка и ФБР могли быть замешаны в убийстве известного защитника прав чернокожих, лидера действовавшей в США радикальной «Организации афроамериканского единства» Малкольма Икс в 1965 году. Такую информацию каналу предоставил член семьи экс-полицейский Рой Вуд, который перед смертью написал письмо письмо с признанием, в котором говорится, что ФБР и полиция договорились убить правозащитника, а ему были даны указания обеспечить задержание людей из службы безопасности Икс перед ставшим роковым выступлением. Помимо этого, он должен был убедиться в том, что у дверей зала, где вещал Икс, не будет охраны.

В офисе окружного прокурора заявили, что ведут активное рассмотрение вопроса об открытии нового расследования убийства Икс.

Малкольм Икс (настоящая фамилия Литтл) был одним из популярнейших лидеров «Черных мусульман», а затем, разошедшись во взглядах с другими руководителями, он в 1964 году основывал собственную «Организацию афроамериканского единства». 21 февраля 1965 года во время проведения одного из собраний новой организации в манхэттенском танцевальном зале Одюбон один из самых влиятельных правозащитников того времени был застрелен. Суд признал виновными по делу об убийстве Икс трех человек, только один из них признал свою вину. Малкольма Икса часто ставят в один ряд с такими защитниками прав афроамериканцев, как Мартин Лютер Кинг и Элла Бейкер.