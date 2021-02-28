Пользователь китайского портала назвал три признака «плохой» клубники

Пользователь китайского портала Sohu назвал три типа клубники, которые не стоит покупать.

По информации автора материала, многие продавцы добавляют в ягоды вредные для организма человека добавки и гормоны ради улучшения товарного вида продукта.

Автор предлагает обратить внимание на такие факторы, как запах клубники: если она хорошо пахнет, то и вкус будет ярко выраженным, пишет «РИА Новости». Клубника без запаха, но яркого цвета скорее всего просто покрашена.

Также пользователь считает, что крупные ягоды чаще всего выращены с помощью гормонов. По его словам, это может нанести вред организму, поэтому от покупки ягод необычной формы лучше отказаться.

Кроме того, следует обратить внимание на цвет листьев на верхушке ягоды: если они имеют изумрудно-зеленый оттенок, то скорее всего плоды свежесобранные. А вот темная листва говорит, что ягоды уже лежалые.

27 февраля кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие фрукты в некоторых случаях могут навредить организму, вплоть до возникновения сахарного диабета.