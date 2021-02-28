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Вирджиния первой из южных штатов США одобрила легализацию каннабиса

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Генеральная ассамблея (законодательный орган) американского штата Вирджиния в субботу, 27 февраля, одобрили законопроект о легализации рекреационного использования марихуаны с 2024 года, также начнутся розничные продажи препарата, сообщает AP.

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В случае, если губернатор Ральф Нортем одобрит законопроект, Вирджиния станет 15-м штатом США, легализовавшим марихуану, и первым южным штатом, одобрившим подобное применение. Нортем ранее уже говорил, что приветствует поправки.

Теперь с 1 января 2024 года, когда в штате будет легализована продажа марихуаны взрослые жители штата смогут законно хранить до одной унции марихуаны (28,3 г). Сенат США стремился легализовать простое хранение марихуаны в этом году, чтобы немедленно прекратить наказание для людей с небольшим количеством марихуаны. Однако демократы в палате представителей конгресса США настаивали, что легализация хранения наркотика до легализации рынка может привести к росту черного рынка.

В 2020 году Вирджиния декриминализовала хранение небольшого объема марихуаны и установила максимальный штраф в $25. Сторонники поправок в законодательном органе штата отмечали, что текущие законы способствуют непропорциональному привлечению темнокожих людей к ответственности.

4 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за легализацию марихуаны в стране. Парламентарии поддержали законопроект, который призван декриминализировать каннабис в масштабе страны и снять судимости с граждан, осужденных за преступления, связанные с хранением и продажей этого наркотика.

При этом сенаторы-республиканцы этот законопроект не поддерживают. Поэтому закон вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса.

В США активно идет легализация марихуаны на местном уровне, 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, в 15 из них она полностью легализована. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают.

Незадолго до президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден не исключил повсеместную легализацию марихуаны в стране в случае его избрания.

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